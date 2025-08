Ex Milan, Jovic: 'Ecco perché ho scelto l'AEK Atene. L'allenatore ...'

Ex Milan, Jovic sulle scelta dell'AEK Atene: "Sono venuto qui perché ..."

"Ho scelto questo club e per me questa decisione è stata personale. Ho parlato con l'allenatore, ho visto la passione negli occhi del proprietario della squadra. L'AEK ha ambizione, ha un obiettivo. Sono venuto per guidare l'attacco, per segnare quando conta. Questa maglia richiede tutto. Sono pronto a dare tutto. Forza AEK!".