Ex Milan, Jovic all’AEK Atene: è ufficiale. Ecco il comunicato

Un anno dopo, è passato all'Eintracht Francoforte, dove ha giocato per due stagioni, segnando 36 gol in 75 partite in tutte le competizioni. Ha fatto parte della squadra che ha vinto la Coppa di Germania 2018-19 e nella stessa stagione è stato eletto miglior attaccante della Bundesliga dall'Unione dei giocatori della Bundesliga . È stato anche votato come membro delle migliori squadre della stagione nel campionato tedesco 2018-19 e nell'Europa League 2018-19.