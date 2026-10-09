L'ex terzino del Milan Álex Jiménez si racconta a DAZN dopo la rete segnata al Napoli: la nuova avventura alla Fiorentina per il definitivo salto di qualità
Real Madrid, altri 7 come Nico Paz: anche Álex Jiménez del Milan | VIDEO
Álex Jiménez, ex terzino del Milan e attualmente in forza alla Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘DAZN’. Il classe 2005 ha toccato diversi argomenti: dalla gioia provata per la rete messa a segno contro il Napoli fino agli obiettivi personali prefissati per la sua esperienza a Firenze.
Le parole di Jiménez
“Il gol realizzato contro il Napoli è stata una gioia indescrivibile per me: era da parecchio tempo che non percepivo un'entusiasmo del genere intorno a me. Sono davvero felice anche perché abbiamo strappato un punto fondamentale contro un'avversaria fortissima come il Napoli”.
Gli obiettivi personali
“Sono arrivato a Firenze per far vedere a tutti il calciatore che sono davvero, esprimendo quel potenziale che finora non sono ancora riuscito a mostrare appieno. Firenze è una piazza stupenda per me ed è magnifico vedere quanto la tifoseria sia così legata alla squadra e alla città”.
Il trasferimento in viola e i trascorsi al MilanJiménez è sbarcato alla Fiorentina la scorsa estate dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, a cui si aggiunge un 30% sulla futura rivendita. Il Milan lo aveva acquistato nel 2023 in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, aggregandolo inizialmente alla Primavera guidata da Ignazio Abate. Nel giugno 2024, la società di via Aldo Rossi ha poi esercitato il riscatto a titolo definitivo.
I numeri in rossonero e la parentesi in Premier LeagueNel corso della stagione 2024/2025, lo spagnolo ha collezionato le sue prime apparizioni ufficiali in prima squadra, mettendo a referto 22 presenze, 1 rete e ben 6 cartellini gialli per un totale di 1.270 minuti disputati. Nell'annata successiva si trasferisce in prestito al Bournemouth, che attiva il diritto di riscatto dopo 32 presenze complessive tra Premier League e FA Cup, impreziosite da 1 gol e 1 assist in 2.327 minuti.
L'inizio di stagione a Firenze tra cambi in panchina e numeri positiviL'avventura in viola è iniziata sotto la guida tecnica di Fabio Grosso, prima di passare agli ordini del nuovo allenatore Paolo Vanoli. Fino a questo momento, Jimenez ha collezionato 5 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, con già 1 gol e 2 assist a referto.
L'occasione della maturità dopo le vicende extracampoLo spagnolo è sempre stato conosciuto per un temperamento vivace e un carattere particolarmente frizzante, al centro in passato anche di qualche comportamento fuori dalle righe. L'esperienza alla Fiorentina rappresenta un’opportunità per dimostrare il suo reale valore, trovando quella continuità e facendo quel definitivo salto di qualità che molti tifosi rossoneri avevano intravisto nel suo periodo a Milano.
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