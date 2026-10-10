Milan, la mossa a sorpresa di Cardinale. Nuovo nome per la mediana. La nuova opera per Baresi

Il mercato estivo è ormai finito, ma continuano le notizie sul Milan: la mossa clamorosa di Gerry Cardinale. Due nomi per la difesa e tre alternative per la mediana. Rinasce l'opera in onore di Baresi. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che PianetaMilan ha analizzato per voi.

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Nuova opera in onore di Baresi

Era stato un atto ignobile, deplorevole: qualche giorno fa il murale dedicato a, leggendario capitano del Milan, situato davanti alla sede del club in Via Aldo Rossi a Milano, era stato pesantemente danneggiato e vandalizzato. I criminali avevano coperto il volto dell'opera con della vernice rossa, oscurato lo sponsor.

Oggi sabato 10 ottobre 2026 l'autore della prima opera Lucas Street Art è tornato a Casa Milan (presso Piazza Gino Valle) per ridare il giusto spazio al ricordo del capitano rossonero. L'opera è 'rinata' in una veste nuova: stavolta Baresi sorride gioioso. PianetaMilan era in prima linea durante questo evento e ha avuto modo anche di intervistare proprio Lucas Street Art.

Ecco la spiegazione dell'opera:

I valori del capitano: "Spero che i valori dell'opera siano di monito per tutti i ragazzi. Baresi è stato un campione di vita, un esempio per tutti. Spero che un valore come il rispetto venga appunto rispettato. Questa opera è di tutti spero resti per sempre qui".

"Spero che i valori dell'opera siano di monito per tutti i ragazzi. Baresi è stato un campione di vita, un esempio per tutti. Spero che un valore come il rispetto venga appunto rispettato. Questa opera è di tutti spero resti per sempre qui". La scelta dell'esultanza: "La foto risale al suo ultimo gol con il Milan, 27 agosto 1995 Padova-Milan 1-2, questa è la sua esultanza. E poi perché sorride, è la risposta all'atto vandalico".

Due nomi per la difesa

Ile non solo al campo: i rossoneri a gennaio potrebbero cercare un nuovo difensore da aggiungere al reparto di Ruben Amorim.

A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Il Milan sta facendo le sue valutazioni e all’orizzonte restano due opzioni molto valide. La prima è rappresentata da Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona. Il costo è molto alto. La società portoghese chiede 35-40 milioni di euro. L’altra opportunità si chiama Tiago Gabriel. Il centrale del Lecce è cresciuto davvero tanto. Il Milan nell’ultima sessione ha alzato il pressing, a gennaio potrebbe fare un tentativo, anche se non sarà semplice visto che pure la Fiorentina si sta facendo sotto".

Il borsino dei costi per il pacchetto arretrato:

L'investimento per il cartellino: il difensore del Lecce ha da poco rinnovato il suo contratto con il Lecce e quindi il costo dell'operazione potrebbe essere simile a quello necessario per strappare Gonçalo Inácio allo Sporting.

il difensore del Lecce ha da poco rinnovato il suo contratto con il Lecce e quindi il costo dell'operazione potrebbe essere simile a quello necessario per strappare Gonçalo Inácio allo Sporting. La strategia dei salentini: i salentini potrebbero chiedere di più forti di un nuovo accordo contrattuale. La scelta finale dovrebbe essere presa in base alle preferenze di Amorim e alle caratteristiche necessarie alla difesa del Milan.

Spunta un terzo nome per la mediana

Oltre al possibile interesse per Alex Scott e Yasin Ayari, il giornalista Niccolò Ceccarini fa anche un nome nuovo per il calciomercato del Milan.

Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: "Nella lista dei dirigenti rossoneri c’è però anche un altro profilo. È Adem Zorgane, algerino dell’Union-Saint Gilloise, che abbina fisicità a buone qualità tecniche".

L'identikit tecnico ed economico del centrocampista:

Le caratteristiche in campo: Adem Zorgane è un centrocampista moderno che può giocare sia davanti alla difesa sia come mezzala. Sa lavorare anche senza il pallone in fase di pressing. Ha un ottimo posizionamento tattico e per questo sa anche recuperare il pallone.

Adem Zorgane è un centrocampista moderno che può giocare sia davanti alla difesa sia come mezzala. Sa lavorare anche senza il pallone in fase di pressing. Ha un ottimo posizionamento tattico e per questo sa anche recuperare il pallone. La valutazione di mercato: Quanto potrebbe costare? Secondo il sito Transfermarkt il valore del classe 2000 è di 12 milioni di euro. Sarebbe un investimento molto meno oneroso rispetto ad Alex Scott, pezzo pregiato del mercato inglese.

Cardinale altra svolta

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il proprietario del Milan ha effettuato nelle ultime settimane un versamento in conto capitale di 50 milioni di euro e sarebbe pronto a una successiva iniezione di equity, ancora da definire, nei mesi a venire.

I dettagli del piano societario di RedBird:

Risorse per le casse e la rosa: l'apporto di capitale da parte di Cardinale è previsto per dotare il club delle risorse necessarie per il fabbisogno di cassa e per gli investimenti.

l'apporto di capitale da parte di Cardinale è previsto per dotare il club delle risorse necessarie per il fabbisogno di cassa e per gli investimenti. Il budget per gennaio: il numero uno rossonero, infatti, vuole ancora investire dopo i 160 milioni spesi in estate: a gennaio si puntano Gonçalo Inácio ed Endrick per rinforzare la rosa di Ruben Amorim.

Un altro segnale cruciale quello lanciato da Cardinale: il numero uno di RedBird è sempre più al centro del nuovo progetto con l'allenatore portoghese in panchina.