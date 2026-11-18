Giuseppe Pancaro, classe 1971, ha giocato due stagioni nel Milan di Carlo Ancelotti, dal 2003 al 2005, totalizzando 56 partite ufficiali (arricchite da 2 gol e 5 assist) e vincendo una Supercoppa Europea, una Supercoppa Italiana ed uno Scudetto. L'ex laterale anche di Cagliari, Lazio, Fiorentina e Torino in Serie A ha parlato proprio del momento attuale del Diavolo in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'TMW Radio', in occasione della trasmissione 'Maracanà'.

L'analisi dell'ex difensore rossonero parte dalle ambizioni della proprietà americana e dalle strategie messe in campo dalla dirigenza per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo:

«La società sta dando un segnale forte nel cercare di formare nuovamente una squadra che possa vincere in Italia ed Europa, e gli investimenti lo dimostrano».

Il nodo Rúben Amorim: i dubbi di Giuseppe Pancaro

«C'è da capire se Amorim è il tecnico giusto su cui puntare per il futuro. Non si vede ancora un'identità precisa, diamogli ancora tempo. Ma devi capire se l'allenatore è stato azzeccato o no. Prima del mercato, bisogna capire questo, se è in grado di far fare ai giocatori quello che dice».

Il consiglio sul mercato e la stoccata su Davide Bartesaghi

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«Bisogna prendere un difensore di livello internazionale, forte, quello che poteva essere Alessandro Nesta per noi. Per quanto riguarda il terzino sinistro dico che Davide Bartesaghi è uno dei ragazzi più forti che abbiamo in Italia e meriterebbe più spazio e Amorim lo sta valorizzando poco».

Così ha esordito Pancaro parlando delle mosse che ha in mente il Diavolo nelle prossime sessioni di calciomercato. L'ex numero 26 del Milan, però, nutre ancora qualche perplessità sulla guida tecnica della squadra, affidata da questa stagione adopo i recenti cambiamenti in panchina:Soltanto a quel punto, secondo Pancaro, il Milan potrà avere le idee realmente più chiare su come muoversi effettivamente in sede di campagna acquisti. Anche se, ad onor del vero, l'ex laterale cosentino qualche consiglio tattico e di mercato già ce l'avrebbe — a partire dal reparto arretrato, che in questo avvio di stagione ha mostrato qualche fragilità di troppo — lanciando anche un messaggio chiaro sulla gestione del talento cresciuto nel settore giovanile rossonero, chiuso finora anche dalla presenza di