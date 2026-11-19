Il percorso di crescita di Francesco Camarda torna al centro del dibattito. Questa volta a intervenire è Massimo Oddo, ex difensore del Milan e allenatore di Milan Futuro nella passata stagione, che ha espresso un giudizio piuttosto netto sulle scelte compiute dal giovane centravanti rossonero. Nell'intervista concessa a Repubblica, l'ex campione del mondo ha individuato nella fretta di arrivare subito in Serie A uno degli aspetti che hanno condizionato la crescita del classe 2008.

"Il talento non è scomparso, ma bisogna avere pazienza. Prendo come esempio Camarda, uno dei centravanti più promettenti che abbia mai visto. Non ha saputo aspettare e ha pagato il salto precoce in Serie A. Doveva fare un percorso più graduale, come Pio Esposito", ha dichiarato Oddo.

Un'analisi che mette a confronto due giovani attaccanti italiani, protagonisti di percorsi differenti: da una parte Camarda, che dopo il debutto precocissimo in Serie A ha vissuto un'esperienza al Lecce senza riuscire a trovare grande continuità; dall'altra Pio Esposito, che ha maturato esperienza in Serie B con lo Spezia prima di tornare all'Inter e conquistare spazio anche in Nazionale.

Il modello Pio Esposito e il problema dei procuratori

Per Oddo, il punto non riguarda soltanto le qualità tecniche del giovane attaccante milanista, ma soprattutto la gestione delle tappe della sua carriera. Il talento, secondo l'ex rossonero, deve essere accompagnato da pazienza e da scelte che permettano al calciatore di confrontarsi con difficoltà adeguate alla propria maturazione. Il percorso di Pio Esposito rappresenta in questo senso un esempio: il centravanti nerazzurro ha avuto la possibilità di crescere gradualmente, accumulando minuti ed esperienza lontano dai riflettori della Serie A.

Oddo ha allargato poi il discorso a una questione più generale del calcio italiano, individuando anche un problema nel peso degli intermediari: "In generale, mi preoccupa lo strapotere dei procuratori". Una riflessione che si inserisce nel dibattito sulla gestione dei giovani talenti e sulle pressioni che possono accompagnare le loro prime scelte professionali. Per l'ex allenatore di Milan Futuro, il talento continua a esserci, ma serve un sistema capace di proteggerlo e accompagnarlo nel modo giusto.

Gli aneddoti su Pirlo e Gattuso ai tempi del Milan

Oddo ha poi svelato alcuni retroscena divertenti legati agli anni trascorsi al Milan, raccontando gli scherzi che lui e Andrea Pirlo organizzavano ai danni di Rino Gattuso. "Eravamo i re degli scherzi", ha ricordato l'ex terzino, citando un episodio avvenuto durante un ritiro, quando i due cosparsero di sabbia il letto del centrocampista. Un altro aneddoto risale al 2007, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco: Gattuso si arrabbiò vedendo i compagni mangiare un gelato, rimproverandoli per la loro leggerezza prima di una partita così importante, e arrivò a dare una forchettata sulla coscia a Oddo. "Al Milan io e Pirlo ci divertivamo a fargli perdere la pazienza", ha aggiunto. Dietro questi ricordi scherzosi, però, Oddo ha voluto riconoscere anche le qualità dell'ex compagno, sottolineando come la crescita della Lazio prima in classifica in campionato - oggi - sia il frutto dei suoi insegnamenti e della capacità di ottenere il massimo dalla squadra soprattutto nei momenti di difficoltà.

Il calcio italiano, Marchionne e le parole su Maldini

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Nell'intervista a Repubblica, Oddo ha affrontato anche il tema della necessità di rilanciare il movimento calcistico nazionale. "Il calcio italiano andrebbe rilanciato come fosse un'azienda", ha spiegato, indicando inun possibile modello di riferimento: "Servirebbe una figura come lui, un manager che valorizzi il nostro prodotto". Secondo l'ex difensore, la distanza con il resto d'Europa non è soltanto agonistica, ma soprattutto economica.Infine, un passaggio sulla situazione dellae sull'uscita di scena di. Oddo non ha voluto entrare nel merito dei nomi che potrebbero guidare il nuovo corso federale, ma ha espresso il proprio dispiacere per l'allontanamento dell'ex capitano rossonero: "L'uscita di scena di Paolo Maldini dalla FIGC mi ha rattristato. In quel momento ho pensato: Non cambierà mai nulla". Un commento che conferma la stima dell'ex compagno di squadra nei confronti di Maldini e la sua convinzione che il calcio italiano abbia bisogno di figure capaci di portare un reale cambiamento.