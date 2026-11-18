Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan per cinque stagioni — dal 1992 al 1997, con uno score di 140 partite, 12 gol e 8 trofei in rossonero, tra cui 3 Scudetti e una Champions League — ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, analizzando il momento della squadra di Rúben Amorim tra Serie A, Europa League e calciomercato (con un occhio particolare alla pista Endrick).

Il giudizio su Rúben Amorim e l'avvio di stagione del Milan

«È un percorso fatto di alti e bassi, ma il bilancio è positivo. La squadra ha fatto vedere qualcosa di buono e costruttivo: ci sono giocatori di qualità che possono aiutare a mettere in pratica il pensiero dell’allenatore».

In merito alla prima parte di stagione disputata fin qui dal Diavolo, Eranio ha tracciato un primo bilancio tutto sommato incoraggiante sul percorso intrapreso dal nuovo gruppo rossonero:

A proposito dell'allenatore, ecco l'idea precisa che l'ex centrocampista del Genoa si è fatto del tecnico portoghese Rúben Amorim, sottolineando la necessità di concedergli il giusto tempo per incidere tatticamente:

«Mi piace. Bisogna dargli tempo, anche se si sa che al Milan non sempre ti viene concesso. Spero che avrà lo spazio necessario per raggiungere l’obiettivo di ogni tecnico, cioè portare un’idea nuova di calcio».

Il bivio tra Serie A ed Europa League: l'obiettivo Champions

«La gestione di due competizioni non è mai semplice. Giocare il giovedì ti spezza la settimana e ti porta via tante energie, privandoti della possibilità di mettere sempre gli stessi undici».

Attualmente il Milan occupa il quarto posto in, ma ha rimediato ben tre sconfitte su quattro gare nel girone di. Una squadra che viaggia palesemente a due velocità diverse, una dinamica che Eranio spiega così partendo dalla propria esperienza in campo:

Secondo l'ex rossonero, dunque, nonostante il vecchio adagio secondo cui "vincere aiuti a vincere", la dirigenza e lo staff tecnico dovrebbero fissare con chiarezza la priorità assoluta della stagione per non compromettere il traguardo economico e sportivo più importante:

«Se vedi che da una parte le vittorie non arrivano meglio focalizzarsi su un solo obiettivo, che è la Champions League: raggiungerla, oltre a garantire introiti importanti, ti porta a giocare il calcio che conta e che appartiene alla storia rossonera».

Mercato, Eranio promuove Endrick ma avvisa sulla Roma

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

«Endrick è un profilo un po’ per tutti. I calciatori forti sono sempre ben accetti: meglio averli a favore che contro. A me piacerebbe vederlo giocare a San Siro con la maglia del Milan, anche perché ha caratteristiche che permettono di offrire soluzioni diverse rispetto a quelle attuali. Credo sappia del forte interesse rossonero, ma attenzione alla Roma: giocando la Champions, in questo momento, può essere più appetibile».

Uno dei giocatori che, da gennaio in avanti, potrebbe dare una mano concreta al Milan di Amorim per centrare proprio la qualificazione alla prossima Champions League è, attaccante brasiliano classe 2006 delche resta un obiettivo caldo per il mercato invernale. Eranio promuove l'eventuale innesto, mettendo però in guardia i rossoneri dalla concorrenza interna: