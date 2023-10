Milan, Ibrahimovic: “Ritiro? L’ho accettato. Non mi sentivo più bene”

Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan prima dal 2010 al 2012 e, successivamente, dal gennaio 2020 al giugno 2023 (con 93 gol in 163 partite e 2 Scudetti e una Supercoppa Italiana al suo attivo), ha parlato in esclusiva a 'Talk TV' nell'ambito della trasmissione 'Piers Morgan Uncensored'. Per l'occasione, Ibra ha toccato tanti temi.

"Mi sono ritirato tre mesi fa, non è una questione di volerlo o no, l'ho accettato. Non mi sentivo più bene. Avrei potuto continuare e avrei potuto soffrire ancora dal punto di vista fisico, ma io volevo sentirmi bene e non volevo avere conseguenze. Non volevo zoppicare dopo la mia carriera, o non fare cose con i miei ragazzi. Quindi ho scelto di fermarmi e credo di averlo fatto nel momento giusto. A essere sincero, quando vedo tutti gli attaccanti lì fuori penso che potrei giocare ancora e che potrei fare molto più di loro e meglio di loro. Non è una questione di ego. Potrei farti molti nomi, non penso di essere migliore del 95% di loro, SONO migliore del 95% di loro".