Ibrahimovic: “Ho rifiutato 100 milioni dalla Cina. Non era ciò che volevo”

Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan prima dal 2010 al 2012 e, successivamente, dal gennaio 2020 al giugno 2023 (con 93 gol in 163 partite e 2 Scudetti e una Supercoppa Italiana al suo attivo), ha parlato in esclusiva a 'Talk TV' nell'ambito della trasmissione 'Piers Morgan Uncensored'. Per l'occasione, Ibra ha toccato tanti temi.

Sull'offerta rfiutata: "L'Arabia Saudita? Un calciatore già ricco ci va per un ingaggio folle: questo ti cambia la vita? Morirai prima ancora di aver speso tutti quei soldi. Io ho avuto offerte dalla Cina e pure dall'Arabia. Ma certi giocatori devono chiudere la carriera ad alti livelli, essere ricordati per il proprio talento e non per quanto hanno guadagnato: è per questo che ci alleniamo tutti i giorni. Io credo che quei giocatori che hanno raggiunto un alto livello non possano finire a un livello inferiore. La Cina mi ha offerto 100 milioni prima di andare in America, ma ho rifiutato, perché non era quello che volevo".