Milan, Ibrahimovic: “Futuro? Ho tanti progetti e diverse collaborazioni”

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, a ruota libera: dal ritiro al suo futuro, passando per il rapporto con i tecnici che ha avuto

Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan prima dal 2010 al 2012 e, successivamente, dal gennaio 2020 al giugno 2023 (con 93 gol in 163 partite e 2 Scudetti e una Supercoppa Italiana al suo attivo), ha parlato in esclusiva a 'Talk TV' nell'ambito della trasmissione 'Piers Morgan Uncensored'. Per l'occasione, Ibra ha toccato tanti temi.

Sul futuro: "Ora sono passati 3 mesi, e sto facendo più cose ora di quanto non facessi quando ero attivo. Ho le mie collaborazioni, faccio cose diverse e ho tanti progetti. Sono un po' curioso riguardo al mondo del cinema perché ho provato a fare alcune cose davanti alla telecamera, non sono timido e voglio capire se sono un bravo attore. Io nel ruolo di cattivo in un film di James Bond? Sì, mi ci vedo, lui potrebbe vincere in quella situazione e va bene così, ma durante il film lo piccherei e poi probabilmente vivrei da qualche parte nel sottosuolo… Mi ci vedo anche perché dal mio inglese sembro anche io un tipo criminale dell'est Europa, quindi potrebbe essere una bella idea: sono curioso di vedere come funziona, sto cercando di provare cose diverse… perché no?".