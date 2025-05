Ex Milan, Giacomini: 'Baresi il più forte allenato. Rivera mi volle, ma ...'

Sulla carriera da allenatore: "Ero già un capitano, un allenatore in campo negli ultimi anni da calciatore. Ma ci arrivai casualmente facendo la gavetta con Sergio Manente. Iniziai i corsi su suggerimento del giornalista Giorgio Lago che mi disse che Italo Allodi aveva inaugurato i corsi da allenatore. Partii da osservatore per Franco Dal Cin. Portai il Treviso in C e da lì iniziò tutto. Facemmo degli errori. Non mi sono mai arrabbiato per l’esonero, forse pretendevo troppo. Gianpaolo Pozzo, è un dirigente di valore. Ha navigato bene per 40 anni in un campo minato. Ha un’incredibile rapidità di pensiero. Aspetta sempre che il mare diventi calmo. È una gran dote. E i conti li sa fare meglio di tutti”.