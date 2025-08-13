Ex Milan, Foden: 'Impressionato da Reijnders. Dal primo momento ...'

Sul rapporto con il calcio italiano "Mi piaceva tanto Dybala quando giocava per la Juventus: giocatore con tanta qualità, l’ho guardato spesso. Il calcio italiano l’ho guardato un po’, ma non abbastanza da avere una squadra preferita".
Su quale livello si aspetta del Manchester City: "Quello più alto. Abbiamo aggiunto giocatori di alto livello e avremo bisogno di loro. E adesso abbiamo una squadra profonda, una di cui avremo bisogno in una stagione lunga, piena di partite, in cui sarà normale avere qualche infortunio: avere una rosa profonda con tanti giocatori di livello non può che aiutarci e portarci più vicino a vincere trofei".
