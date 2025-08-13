Pianeta Milan
Ex Milan, Foden: 'Impressionato da Reijnders. Dal primo momento ...'
Phil Foden, calciatore del Manchester City, ha rilasciato una lunga intervista soffermandosi anche sull'ex Milan Tijjani Reijnders
Phil Foden, calciatore del Manchester City, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sul compagno di squadra Tijjani Reijnders, trasferitosi in questo calciomercato estivo dal Milan. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti.

Ex Milan, Foden stregato da Reijnders: "Dal primo momento che l'ho visto ..."

Sulle prime impressioni su Tijjani Reijnders: "Mi ha impressionato dal primo momento che l’ho visto in allenamento. È un giocatore dinamico, a tutto campo, può fare tutto e al Mondiale ha dimostrato quanto bene sa passare il pallone, facendo tanti assist. Mi ha fatto davvero un’ottima impressione".

Sul rapporto con il calcio italiano "Mi piaceva tanto Dybala quando giocava per la Juventus: giocatore con tanta qualità, l’ho guardato spesso. Il calcio italiano l’ho guardato un po’, ma non abbastanza da avere una squadra preferita".

Su quale livello si aspetta del Manchester City: "Quello più alto. Abbiamo aggiunto giocatori di alto livello e avremo bisogno di loro. E adesso abbiamo una squadra profonda, una di cui avremo bisogno in una stagione lunga, piena di partite, in cui sarà normale avere qualche infortunio: avere una rosa profonda con tanti giocatori di livello non può che aiutarci e portarci più vicino a vincere trofei".

