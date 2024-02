Ex Milan, Deulofeu shock: “Non potete immaginare cosa mi sta succedendo”

"Ho avuto un infortunio nel 2020, il ginocchio era molto traumatizzato, ma sono riuscito a riprendermi - ha proseguito Deulofeu -. Ho subito poi un altro infortunio, per una terza volta e ci sono state delle complicazioni. Non posso dire molto perché ho un accordo con il mio club, ma dico solo che è un vero calvario, non potete immaginare quello che mi sta succedendo. So da mesi che potrei non giocare più ed è un qualcosa che dobbiamo accettare. Io comunque sto provando a recuperare in tutti i modi, ma mi sto anche preparando a quello che potrebbe essere un dopo carriera". LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, rifinitura a Milanello: per Pioli solo buone notizie >>>