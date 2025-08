Ex Milan, Colombo: “Il Genoa è l’occasione più importante finora”

Sulla scelta della squadra (anche il Parma era interessato a lui): "Ho scelto il Genoa, perché penso che qui ci siano le condizioni giuste per un attaccante. C’è la passione dei tifosi, ci sono giocatori di qualità e talento, c’è un gioco che è adatto a fare crescere e a esaltare la punta. Poi c’è un altro aspetto importante per un giocatore come me. La fiducia che il club ha subito dimostrato nei confronti. Sono andato via tante volte in prestito ma mai prima d’ora un club aveva messo l’obbligo di riscatto, un segnale forte e che mi dà grandi motivazioni".