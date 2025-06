Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'NetBetNews', soffermandosi in modo particolare sul suo Milan, da Paolo Maldini a Franco Baresi, passando per Silvio Berlusconi e Carlo Ancelotti. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni relative proprio al compianto 'Cavaliere', che ha avuto come presidente nella sua parentesi al Diavolo.