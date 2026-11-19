Ex Milan, Brocchi: "Ronaldo il più forte che ho incontrato. Il più ossessionato era Inzaghi"

Ronaldo il Fenomeno non aveva bisogno di molte occasioni per lasciare il segno. Anche quando le condizioni fisiche non erano ottimali, il talento del brasiliano riusciva a fare la differenza. A raccontarlo è Cristian Brocchi, ex centrocampista rossonero, che ai microfoni del podcast TikTok Dopopartita ha svelato un curioso episodio vissuto insieme all'attaccante durante la sua esperienza al Milan.

"Al Milan con qualche chilo in più e con tutti i problemi che aveva, era comunque il più forte di tutti", ha raccontato Brocchi, ricordando una partita nella quale Ronaldo sembrava quasi estraneo al gioco. Il brasiliano, secondo il suo racconto, si muoveva poco, non pressava e toccava pochi palloni.

La promessa del Fenomeno e il gol sotto l'incrocio

L'atteggiamento dell'attaccante aveva iniziato a innervosire i compagni, che si aspettavano da lui un contributo maggiore. Brocchi ha spiegato che in campo avevano cominciato a guardarlo con evidente insofferenza, quasi a chiedergli di dare una mano alla squadra.

La risposta di Ronaldo, però, fu tanto semplice quanto sorprendente: "Prossima palla faccio gol e poi non mi parlate più per oggi". Una promessa mantenuta praticamente subito. "Due minuti dopo, sassata sotto l'incrocio e 1-0 per noi", ha ricordato Brocchi.

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Brocchi, una carriera legata al Milan: prima da giocatore, poi da allenatore

Un aneddoto che restituisce l'immagine del talento straordinario del Fenomeno: anche in una giornata apparentemente anonima, gli bastava un pallone per cambiare la partita e ricordare a tutti perché fosse considerato uno dei più forti calciatori della sua generazione.Il legame tra Cristian Brocchi e il Milan va ben oltre l'episodio raccontato su Ronaldo. Da centrocampista, ha vestito la maglia rossonera in due periodi, dal 2001 al 2005 e dal 2006 al 2008, collezionando complessivamente 161 presenze ufficiali e 6 reti. Nel suo palmares milanista figurano uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe UEFA e un Mondiale per Club.

Dopo il ritiro, nel 2013, è rimasto nell'ambiente rossonero iniziando il percorso da allenatore nel settore giovanile: prima con gli Allievi, poi alla guida della Primavera. Nell'aprile 2016 è arrivata la promozione in prima squadra al posto di Siniša Mihajlović. Brocchi ha guidato il Milan fino alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, persa per 1-0 ai tempi supplementari, prima di lasciare il club al termine della stagione.