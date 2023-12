Ex Milan, Amelia: “Giocare le coppe aiuta, Ibrahimovic un valore aggiunto”

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato del momento attuale della sua ex squadra, tra nuovi acquisti e ritorno di Ibrahimovic

Marco Amelia , ex portiere del Milan , si è concesso a microfoni di FantaMaster e ha toccato vari aspetti riguardanti la sua ex squadra.

L'ex Milan ha esordito: "Al Milan sta mancando qualche risultato decisamente alla sua portata, ma che invece non è riuscito a portare a casa. Credo però che la rosa abbia cambiato tanti giocatori in estate ed è normale che potesse incappare in queste situazioni. Oggi l’obiettivo della squadra di Pioli è trovare un’identità vera e propria con tutti i nuovi per poter essere protagonista del campionato e ha tutte le possibilità per riuscirci".