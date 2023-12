Champions League, Newcastle-Milan: formazioni e dove vederla | LIVE News

NEWCASTLE ( 4-3-3 ): Dúbravka (Karius); Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; S. Longstaff (Miley), Bruno Guimarães, Joelinton; Almirón, C. Wilson (Isak), Gordon. A disposizione : Karius (Dúbravka), W. Brown, Dummett, Huntley, Barnes, De Bolle, Hall, Miley (S. Longstaff), Mavididi, Isak (C. Wilson), Ndiweni, Parkinson. Allenatore : Howe.

Stasera alle ore 21:00 si disputerà Newcastle-Milan in Champions League. L'analisi del match del St. James' Park in 'European Football Club'

Alle ore 21:00 c'è Newcastle-Milan a 'St. James' Park'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'St. James' Park' (Newcastle-Inghilterra), dove alle ore 21:00, andrà in scena Newcastle-Milan, partita della 6^ e ultima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match contro gli inglesi di Eddie Howe. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, una coppia di assi per centrocampo e attacco >>>