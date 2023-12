L’ex medico: “Infortuni nel Milan? Conosco il responsabile e so che…”

Sul Milan: "Conosco il dottor Mazzoni, so che è attentissimo alla prevenzione e alla gestione dei recuperi. Però le colpe sono o dell'area medica o dell'area tecnica. Il riposo diventa determinante, se si è poco idratati o si hanno poche ore di sonno alle spalle il rischio di infortunarsi aumenta". LEGGI ANCHE : La bomba di Forbes: "Il Milan saluterà un top player in estate se..." >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.