Euro2024, Gravina: “Soddisfatti del sorteggio, poteva andare peggio”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gabriele Gravina ha parlato del sorteggio dell'Italia per Euro2024: "Siamo relativamente soddisfatti, è chiaro che, come in tutti i sorteggi, si auspicava qualche situazione meno impegnativa. Però abbiamo anche visto che poteva andare peggio. Siamo fermamente convinti di poter fare bene. Abbiamo Spalletti particolarmente fiducioso e dobbiamo recuperare quella spinta straordinaria di tantissimi tifosi italiani che aspettano una risposta importante sotto il profilo dei risultati".