Euro2024, Buffon: “Girone bellissimo, darà grandi stimoli ai ragazzi”

Intervistato a Sky Sport, Gianluigi Buffon ha parlato del girone dell'Italia di Luciano Spalletti ad Euro2024: "Andremo a giocare un girone secondo me bellissimo, che darà grandi stimoli ai ragazzi, a tutti noi, ai tifosi. Noi non possiamo essere felicissimi delle squadre del girone, ma credo che anche per gli altri prendere l'Italia dalla quarta fascia non li faccia fare salti di gioia".