Eranio: “Il mio ricordo più bello al Milan? Sacchi e quella partita a Udine”

Risultato? Vittoria per 1-0 con me esterno e migliore in campo. Il giorno dopo Sacchi mi chiama e si scusa. ‘Ma di che?’ rispondo. 'In Nazionale ho sempre cercato un terzino fluido come te, non sapevo di averlo in casa. Rinnovi altri due anni?'. Ma avevo già firmato un quadriennale col Derby County due mesi prima”