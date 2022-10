El Shaarawy: “Milan un sogno, era la squadra che tifavo da bambino”

Stephan El Shaarawy, ex calciatore del Milan e oggi alla Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo passato in rossonero

Intervistato da '90min.com', Stephan El Shaarawy ha parlato del suo passato nel Milan. Queste le dichiarazioni del 'faraone': "Ero focalizzato su quello che volevo fare, non ci pensavo più di tanto. Poi è arrivato il primo contratto da professionista con il Padova e poi il Milan, ho capito che la mia passione è diventata il mio lavoro. Mi ponevo obiettivi e li raggiungevo, è stato bravo mio padre, non mi accontentavo mai. Entravo a far parte della squadra che tifavo da bambino. L'ultima serata con il Padova, col saluto ai tifosi, il DS Foschi mi disse che sarei diventato un calciatore del Milan. È stato un momento davvero emozionante. Un altro sogno che si è realizzato. Mi ricordo che il primo giorno di ritiro i primi giocatori che ho visto sono stati Abate e Nesta, li ho conosciuti ed è stato un bel momento".