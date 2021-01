R. Antonelli: “Milan forte, Pioli allenatore capace” | News

R. Antonelli strizza l’occhio a Pioli e ai suoi uomini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Roberto Antonelli, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha speso parole al miele nei confronti del Milan e del suo allenatore Stefano Pioli. “Il gruppo è forte ed è guidato da un allenatore capace come Pioli, con Ibrahimovic in campo i compagni di squadra vanno oltre i limiti”. Ha parlato anche di mercato: “il gruppo è già competitivo così, ma se ci saranno occasioni la società non si tirerà indietro”.

Antonelli, padre di Luca, come il figlio ha militato nel Milan dal 1977 al 1982 totalizzando 117 presenze e 29 gol in rossonero. Nel suo palmares spiccano il campionato di Serie B, la Coppa Mitropa e il campionato di Serie A datato 1978-79. LEGGI QUI LE NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA CON FULVIO COLLOVATI >>>