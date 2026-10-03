Il due volte campione olimpico e primatista mondiale di salto con l'asta Armand Duplantis ha confermato ancora una volta la propria fede per il Milan. Ospite al Festival dello Sport di Trento, l'astista si è dichiarato impaziente di tornare a San Siro per sostenere dal vivo i rossoneri. L'invito dell'atleta ventiseienne è stato esteso anche ad un altro milanista: Jannik Sinner.

Le parole di Duplantis

“Devo tornare a Milano per vedere una partita del Milan. E’ stato un anno folle tra matrimonio, la stagione e tutto il resto, ma ora che mi sono trasferito a Monaco sono più vicino. Posso venire a vedere più partite del Milan, spero di farlo presto”.

Lo scorso 12 giugno,si è sposato con la la modella e content creator Desiré Inglander nella cornice di Cannes. Dopo un periodo travagliato tra nozze e gare in giro per il mondo, l'astista si è trasferito a, in costa azzurra.dove il campione svedese vuole tornare il prima possibile:

L'ultima apparizione dell'atleta svedese a San Siro risale al 22 settembre 2024, quando si è presentato sugli spalti del Meazza per assistere a Inter-Milan: un derby vinto dai rossoneri per 2-1 grazie al colpo di testa nel finale di Matteo Gabbia.

Milan, Duplantis ‘invita’ Sinner a San Siro

“Sinner è un grande tennista e un bravissimo ragazzo. Guarderemo i nostri impegni e magari andremo a una partita insieme. Sarebbe divertente”.

In compagnia di Duplantis potrebbe esserci anche Jannik Sinner. Proprio come lo svedese, anche il numero uno del ranking ATP - da tre mesi fermo per un problema al ginocchio destro - è un dichiarato tifoso rossonero. L'ultima presenza del tennista ad una partita del Milan risale alla trasferta sul campo la Juventus dello scorso 6 settembre, mentre a San Siro non si vede dal 28 novembre 2023: