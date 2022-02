Donnarumma: “Sento di aver fatto la scelta giusta. Ligue 1 bel campionato”

Intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘, Gianluigi Donnarumma ha parlato della mancanza dell’Italia e della scelta di giocare in Ligue 1. Queste le parole dell’ex portiere del Milan, oggi al PSG: “Per...

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Gianluigi Donnarumma ha parlato della mancanza dell'Italia e della scelta di giocare in Ligue 1. Queste le parole dell'ex portiere del Milan, oggi al PSG: "Per pizza e caffè in qualche modo mi arrangio. In realtà è sempre bello fare un'esperienza nuova. Avevo voglia di conoscere qualcosa di diverso e sento che ho fatto la scelta giusta, in una bella città e in un bell'ambiente di lavoro. Ligue 1? Non è come si pensa in genere. Stando qui sono stato molto sorpreso dal livello generale e ho capito che si tratta di un bel campionato. Ci sono ottime squadre e nessuna partita è facile: anche il PSG deve sempre dare il massimo per cercare di vincere".