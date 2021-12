Donnarumma: “Il PSG voleva che mi unissi alla loro famiglia” | News

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di trasferirsi al PSG in estate

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'France Football', Gianluigi Donnarumma ha commentato il suo trasferimento al PSG. Queste le parole dell'ex portiere del Milan. "Il PSG mi seguiva da tempo, non ho esitato a firmare. Sono stato sedotto dalla volontà mostrata nel volermi ingaggiare, facendomi sentire che volevano che mi unissi subito alla loro famiglia, ma anche dall'ambizione della squadra e dalla loro voglia di vincere sempre". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, arriva Alvarez?