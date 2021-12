Donnarumma: ‘Al PSG si sta benissimo, ho trovato un bellissimo ambiente’

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha parlato del rapporto con Insigne e del suo ambientamento al Paris Saint Germain

Intervenuto durante la trasmissione 'Peppy Night Fest' su Canale 21, Gianluigi Donnarumma ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le parole dell'ex portiere del Milan. "Sento sempre Insigne, è un grandissimo amico e non vedo l'ora di andare in Nazionale per stare con lui PSG? Si sta benissimo, la città è stupenda e la squadra è molto forte. Messi è un bravissimo ragazzo, l'ho conosciuto quest'anno, è un fenomeno. Qui sono tutti bravi ragazzi, la sera organizziamo cene e stiamo insieme. Ho trovato un bellissimo ambiente, non me lo aspettavo".