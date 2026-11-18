Nel corso della presentazione del Trofeo Italo Galbiati, Nelson Dida è tornato a parlare del Milan. L'ex portiere brasiliano, protagonista di una delle epoche più vincenti della storia rossonera, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il percorso della squadra nella prima parte della stagione, riconoscendo i progressi compiuti ma indicando anche un aspetto sul quale c'è ancora da lavorare.

"Il Milan sta crescendo piano piano. È un Milan che in campionato sta andando bene, penso che possiamo ancora fare di più, mentre in Coppa manca ancora qualcosa", ha dichiarato Dida. Un giudizio positivo sul rendimento in Serie A, accompagnato dalla consapevolezza che il gruppo possa alzare ulteriormente il proprio livello nelle competizioni europee.

Endrick come Romário: il paragone di Dida

L'attenzione si è poi spostata su, giovane attaccante brasiliano di proprietà del. Dida non ha nascosto la propria ammirazione per il connazionale, individuando alcune caratteristiche che gli ricordano un grande protagonista del calcio brasiliano.

"Endrick per me è un grandissimo giocatore. Quando vedo lui giocare mi sembra un po' Romário, che è un po' piccolino, ma quando è in area è decisivo. Quando ha avuto l'opportunità di giocare ha fatto anche gol", ha spiegato l'ex portiere rossonero.

Un paragone importante, dunque, soprattutto per la capacità di Endrick di essere determinante negli ultimi metri. Dida ha inoltre sottolineato la fiducia nelle potenzialità del ragazzo, convinto che possa fare bene sia al Real Madrid sia con la Nazionale brasiliana.

La speranza di Dida: "Un brasiliano torni a vestire la maglia del Milan"

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Sul possibile trasferimento di Endrick a Milano, Dida ha preferito non sbilanciarsi. L'ex estremo difensore non ha dato indicazioni sulla fattibilità dell'operazione, ma ha espresso chiaramente il desiderio di rivedere un calciatore brasiliano indossare la maglia rossonera."Penso che lui possa veramente fare bene nel Real Madrid e in Nazionale, ma se è disponibile per venire nel Milan non lo so. Spero che un brasiliano ritorni presto a giocare nel campionato italiano e ad indossare la maglia del Milan", ha concluso.

Parole che si inseriscono nel dibattito sul futuro di Endrick, uno dei profili accostati al Milan per rinforzare l'attacco. Per ora resta l'auspicio di Dida, che vedrebbe di buon occhio il ritorno di un talento verdeoro a San Siro.