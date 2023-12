Di Stefano: “Aria tesa in casa Newcastle. Il Milan invece …”

Le parole di Peppe Di Stefano su Newcastle-Milan

"Newcastle al Darsley park per l’ultimo allenamento alla vigilia della sfida casalinga contro il Milan. Prima una specie di passeggiata tradizionale intorno ai campi di allenamento e del campo della primavera del Newcastle che affronterà anch’essa il Milan in Youth League. Svariati infortunati nel Newcastle che riesce a recuperare Wilson, le assenze le più pesanti sono quelle di Pope e Botman e ovviamente di Tonali. Enorme differenza tra le partite in casa e fuori, piccolo dato: il Newcastle è al 3° posto a livello globale per rendimento in casa e 4° ultimo posto per rendimento in trasferta".