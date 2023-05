Di Stefano: “Il Milan dovrà fare un altro tipo di mercato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Di Stefano ha parlato del Milan e del prossimo mercato dei rossoneri: "C’è una realtà oggettiva, e Pioli è stato chiaro ai microfoni dopo la vittoria sulla Juventus ed è forse una delle prime volte in cui quello che ha detto con forza sul calciomercato del Milan è emblematico. Per essere competitivi in entrambe le competizioni bisogna rafforzare la squadra, è inutile girarci intorno. Per sostituire Leao, domenica ha fatto entrare Ballo-Touré perché i nuovi arrivi sul mercato, Vranckx e De Ketelaere, non hanno dato le risposte giuste".