Calciomercato Milan – Ala destra, quattro nomi sul taccuino rossonero

La stagione 2022-2023 è ad un passo dall'archivio. Con Milan-Verona di domenica sera, ore 21:00, a 'San Siro', si concluderà ufficialmente e per i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sarà tempo di pensare unicamente al mercato. Il Diavolo cerca un esterno destro d'attacco perché, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers potrebbe partire. Anche tutti e due, qualora Brahim Díaz fosse riscattato dal Real Madrid e fatto giocare in quella posizione. Ma quale giocatore figura nella lista dei candidati del Milan per il ruolo? Il quotidiano torinese etichetta come 'sogni' Hakim Ziyech, Nicolò Zaniolo e Marco Asensio, ma propone quattro nomi che i rossoneri stanno monitorando con attenzione.