Di Marzio: “Per Taremi si continua a trattare, intanto Jorge Mendes…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa fra Milan e Porto per Mehdi Taremi . Il club portoghese, infatti, avrebbe mescolato nuovamente le carte in tavola, andando a cambiare alcuni dettagli del trasferimento. Secondo il noto insider di mercato, però, i dirigenti rossoneri sarebbero ancora a lavoro per trovare una soluzione. Ecco le parole di Di Marzio .

"Non mi aspetto novità o colpi di scena per Krunic. Per Taremi si continua a trattare anche in questi minuti, vari agenti stanno cercando di inserirsi, tra cui Jorge Mendes che domani potrebbe essere a Milano". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, gli ultimi due giocatori in uscita >>>