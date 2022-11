Di Marzio: “Rinnovo di Pioli dopo una sconfitta? Operazione perfetta”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al rinnovo del contratto di Stefano Pioli

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato del rinnovo del contratto con il Milan di Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni dell'esperto di calciomercato: "Aver rinnovato il contratto a Pioli dopo la sconfitta di Torino e prima della partita di Champions è stata un'operazione perfetta, chirurgica per dare un segnale e per far capire la posizione della società. Una tempistica perfetta, dopo una sconfitta, tac! Arriva il rinnovo".