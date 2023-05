Di Marzio: “Il rinnovo di Leao è un segnale di grande forza del Milan”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan e dell'imminente rinnovo di Rafael Leao : "Il rinnovo di Leao è un segnale di grande forza, è un segnale di grande fascino ancora ed è un segnale anche di come Leao si trovi bene non solo a Milano ma si trovi benissimo nel gruppo, nella squadra. Ha identificato in Pioli, Maldini e Massara dei riferimenti importanti".

Il noto giornalista ha poi continuato: "Ha capito che per la sua carriera in questo momento è molto importante continuare questo percorso con il Milan che non è assolutamente finito. C’è comunque una clausola rescissoria, che da quello che mi risulta è di 165 milioni di euro, una clausola altissima. Se qualcuno dovesse portare questa cifra altissima il giocatore avrebbe una via d’uscita, ma è un qualcosa legato al futuro e non al presente".