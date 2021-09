Di Marzio: “Il Milan ha potenziale. Ibrahimovic ha bisogno di riposo”

Gianni Di Marzio ha espresso il suo pensiero sul Milan e su Zlatan Ibrahimovic, convocato dalla Svezia nonostante l'infortunio

Intervenuto ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio', Gianni Di Marzio ha parlato del Milan impegnato nella lotta scudetto e di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole. "Il Milan ha il potenziale ma il Napoli non è un fuoco di paglia. Non è da tutti vincere tutte le prime sei partite. Vedremo a Firenze come andrà, contro una sorpresa di questo inizio campionato. Il Napoli è straripante, fenomenale, riesce a tenere impegnato una difesa intera, e poi non è facile segnare tutti questi gol. Ibrahimovic? Il giocatore si presenta alla convocazione ma se non sta bene gli faranno tutti gli accertamenti. Io credo che ora tenga di più al Milan che alla Nazionale. Ha bisogno di riposo, sta per guarire e non credo sia possibile che giochi".