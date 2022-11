Di Gennaro: “Il rinnovo di Pioli è una testimonianza di stima” | News

Intervenuto su 'TMW Radio' Antonio Di Gennaro ha parlato di Stefano Pioli, fresco di rinnovo con il Milan. Queste le sue dichiarazioni sull'allenatore rossonero: "Conosco Pioli, è migliorato molto sotto l'aspetto calcistico, ha trovato nuove soluzioni. Doveva andare via, c'era il progetto Rangnick invece ha lavorato con entusiasmo e creato un gruppo. A Firenze ha fatto un grande lavoro, dopo la tragedia di Astori se non ci fosse stato lui... Ha creato i presupposti per risultati importanti al Milan. Il rinnovo è una testimonianza di stima, per come ha fatto crescere i giocatori e la squadra. Dopo la vittoria dello Scudetto dovranno ancora alzare il livello in Champions ma stanno lavorando bene anche per questo. E hanno gestito bene anche la questione conti". Ibrahimovic furioso: "Non devi parlare!". Ma con chi ce l'ha?