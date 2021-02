Di Gennaro: “Questo Milan mi dà affidamento” | Serie A News

Di Gennaro: “Milan e Inter lotteranno fino in fondo”

Intervenuto su TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha detto la sua riguardo il Milan e sulla diretta concorrente per lo Scudetto: l'Inter. "Il Milan è una squadra costruita bene, il merito è di Maldini e di tutto lo staff. Pioli ha fatto un grande lavoro sul gruppo e credo che arriverà fino in fondo. Se la lotterà con l'Inter, visto che per Conte rimane l'obiettivo primario. Ora sono tornati elementi importanti per i rossoneri, come Calhanoglu. Questo Milan mi dà affidamento".