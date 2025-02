Di Gennaro: “Milan, con questa dirigenza è successo di tutto. Theo …”

Sulle parole di Gian Piero Gasperini: "Nell'era dei social è normale che Lookman risponda. Nella mia epoca fosse successa una cosa del genere si chiariva nello spogliatoio. Gasperini è entrato a gamba tesa, certo è che leggendo quelle dichiarazioni di Lookman chi doveva tirare quel rigore se l'è fatta sotto. L'Atalanta però deve fare mea culpa per quello che è successo prima, non me l'aspettavo. Qualcosa si è inceppato. Il campionato la vede ancora in lizza per il quarto posto comunque. Spero che si ritrovino Gasperini e Lookman, perché c'è un campionato ancora da giocare". LEGGI ANCHE: Rivoluzione Milan, il calciomercato estivo può spazzare via anche Leao >>>