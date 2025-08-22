Di Gennaro: “Al Milan c’è un clima diverso con l’arrivo di Tare”

Antonio Di Gennaro è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, parlando del nuovo Milan di Tare e Allegri tra campo e calciomercato
Antonio Di Gennaro è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana'. Tra i temi toccati, ha parlato del nuovo Milan di Igli Tare (il direttore sportivo) e Massimiliano Allegri. Di seguito, si riporta quanto ha detto in merito al calciomercato e al campo. I rossoneri hanno già fatto il loro esordio stagionale, 2-0 contro il Bari in Coppa Italia.
Di Gennaro sul Milan tra calciomercato e campo
Su Vlahovic o Hojlund: "Vlahovic si deve ridimensionare, l’ingaggio pesa e ha caratteristiche che potrebbero andar bene per questa squadra ma in questo contesto vedo meglio Hojlund. Sono due mancini, Hojlund lo vedo più propenso anche a riscattarsi dopo il momento difficile vissuto al Manchester United. Vlahovic ha un discorso ingaggio che può pesare, a meno che non si ridimensioni ma da quello che si evince mi sembra fermo con il suo procuratore sulla sua posizione. In Italia è un contratto che non può garantirgli nessuno".