Di Gennaro: “Al Milan c’è un clima diverso con l’arrivo di Tare”

Antonio Di Gennaro è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, parlando del nuovo Milan di Tare e Allegri tra campo e calciomercato
Antonio Di Gennaro è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana'. Tra i temi toccati, ha parlato del nuovo Milan di Igli Tare (il direttore sportivo) e Massimiliano Allegri. Di seguito, si riporta quanto ha detto in merito al calciomercato e al campo. I rossoneri hanno già fatto il loro esordio stagionale, 2-0 contro il Bari in Coppa Italia.

Su Vlahovic o Hojlund: "Vlahovic si deve ridimensionare, l’ingaggio pesa e ha caratteristiche che potrebbero andar bene per questa squadra ma in questo contesto vedo meglio Hojlund. Sono due mancini, Hojlund lo vedo più propenso anche a riscattarsi dopo il momento difficile vissuto al Manchester United. Vlahovic ha un discorso ingaggio che può pesare, a meno che non si ridimensioni ma da quello che si evince mi sembra fermo con il suo procuratore sulla sua posizione. In Italia è un contratto che non può garantirgli nessuno".

Sulle possibilità di vincere lo Scudetto: "Si sono viste cose buone aspettando Modric e Jashari. C’è un clima diverso, l’arrivo di Tare che è un vero direttore sportivo e ha dato un’identità e una linea guida alla campagna acquisti. Sta facendo operazioni intelligenti, la cessione di Thiaw a 40 milioni con l’acquisto di De Winter a 20 milioni è una grande operazione".

