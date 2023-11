Di Caro: “Pioli? Ci può fare poco se la sua squadra non chiude le partite”

Intervistato da Gazzetta Tv, Andrea Di Caro ha parlato del Milan e delle recenti critiche al tecnico Stefano Pioli . Secondo il noto giornalista, nonché vice direttore della rosea, l'allenatore rossonero potrà anche aver sbagliato nei cambi durante il match contro il Napoli , ma non è colpa sua se la squadra poi non riesce a chiudere la partita segnando un altro gol nel primo tempo. Ecco le parole di Di Cairo .

"I cambi di Pioli? Probabilmente si poteva fare meglio, ma non so dire se abbia sbagliato o no. Io Giroud lo avrei tenuto fino alla fine, ma Pioli può farci poco se la squadra no chiude la partita nel primo tempo, i gol vanno segnati sempre, c’è poco da fare altrimenti".