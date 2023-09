Di Canio: “Il Milan del derby non si può guardare. In Italia basta poco…”

Le parole di Paolo Di Canio sul Milan

"Pioli ha acquistato dei giocatori, ma non certo dei fenomeni. Loftus-Cheek per nove anni non ha fatto la differenza in Inghilterra, anzi. E' tenero, come Pulisic. Nel Chelsea non giocavano più, nel nostro campionato sono delle stelle. In Italia basta poco per esaltare qualcuno. Il Milan del derby non si può guardare: per me avrebbe dovuto perdere anche quello del 2-1 da scudetto. Una vittoria degli astri, non certo degli assi. Se Giroud a 37 anni è titolare, qualcosa non torna. E Tomori che era la quinta scelta al Chelsea da noi ha tolto il posto a Romagnoli, il capitano". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>