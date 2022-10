Di Canio: “Il doppio risultato non deve essere un freno: il Milan deve passare”

Paolo Di Canio, ex calciatore e oggi opinionista di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la vittoria contro la Dinamo

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Paolo Di Canio ha parlato del Milan dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan ha sbagliato un po' di gol, ma ha vinto 4-0 contro una squadra difficile che non perdeva in casa da dicembre 2021. De Ketelaere deve ancora dimostrare il suo talento, Leao nel primo tempo si accentrava tanto, ma poi... 4-0. Tra Milan e Juve c'è una differenza di 8 gol: 4 segnati dal Milan e 4 presi dalla Juve. Il doppio vantaggio non deve diventare un freno: il Milan quest'anno deve passare". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>