Sergiño Dest non dimentica l'Italia e lascia aperta la porta a un possibile ritorno in Serie A. L'esterno statunitense, oggi al PSV Eindhoven, ha parlato del proprio futuro manifestando la volontà di confrontarsi nuovamente con un campionato di livello superiore rispetto all'Eredivisie. Un messaggio che riporta inevitabilmente alla mente la sua breve esperienza con la maglia del Milan.

"Voglio poter migliorare ogni settimana in un campionato di livello superiore e confrontarmi con i migliori. È stato un periodo breve, ma mi è piaciuta l'Italia e mi è piaciuta la Serie A, vorrei tornare un giorno" ha dichiarato Dest.

Parole che non rappresentano una richiesta diretta al Milan, né l'annuncio di una trattativa, ma che confermano il desiderio del giocatore di misurarsi nuovamente con il calcio italiano.

Milan, una parentesi da dimenticare per Dest

L'avventura rossonera del terzino era iniziata il 1° settembre 2022, nell'ultimo giorno del mercato estivo. Arrivato in prestito dal Barcellona dopo lo Scudetto conquistato dal Milan, Dest non era però riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di Stefano Pioli.

Il bilancio finale racconta di appena 14 presenze complessive, 8 delle quali in Serie A, senza gol. La concorrenza di Davide Calabria e alcuni problemi fisici avevano condizionato il suo percorso a Milano, impedendogli di esprimere pienamente le proprie qualità.

La sua esperienza non si era comunque conclusa con sentimenti negativi nei confronti del club. In una precedente intervista alla Gazzetta dello Sport, Dest aveva spiegato che il Milan era stato «il posto sbagliato, al momento sbagliato», riconoscendo di non essere arrivato nelle migliori condizioni e ricordando la fiducia ricevuta da Paolo Maldini e Frederic Massara.

La rinascita al PSV e la voglia di una nuova sfida

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Dopo la parentesi milanese, Dest ha ritrovato continuità in Olanda. Con il PSV Eindhoven è tornato a essere un elemento importante, riuscendo a incidere anche in fase offensiva. In questa stagione ha già collezionato 3 gol e 3 assist in 13 presenze.A 26 anni, il terzino vuole quindi provare una nuova esperienza in uno dei principali campionati europei. La Serie A rappresenta una possibilità gradita, ma al momento non ci sono indicazioni su una destinazione precisa.

Resta il legame con Milano, città che Dest ha apprezzato durante la sua permanenza in rossonero. Un eventuale ritorno al Milan, però, è per ora soltanto una suggestione: il messaggio dell'ex difensore riguarda soprattutto la voglia di tornare a competere in Italia e dimostrare il proprio valore in un campionato di alto livello.