Deschamps: “Chi tiferò in finale? Dite sul serio?” E su Kalulu…

Sulla convocazione di Kalulu, ex Milan ora alla Juventus: "È la prima volta per lui, come per Rayan Cherki. Kalulu sta facendo un'ottima stagione con la Juventus. È stato molto bravo anche con il Milan. Ha la capacità di essere utilizzato in due ruoli: alla Juventus gioca più in una difesa a tre ma può anche fare il terzino destro. Lo seguiamo da un po', la sua chiamata è più o meno legata alle assenze in difesa, ma ho anche in mente di poter dare una scossa, di trarre insegnamenti per me, per lo staff, anche in vista delle scadenze future. Poi spetterà a loro dare delle conferme, c'è sempre molta concorrenza. Dopo l'infortunio, che lo ha davvero penalizzato e rallentato, ha trovato un ottimo livello".