Ivan Zamorano non ha dubbi: l'Inter ha le qualità per tornare a vincere e il lavoro di Cristian Chivu sta andando nella direzione giusta. L'ex attaccante nerazzurro, protagonista con la maglia interista dal 1996 al 2001, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le proprie sensazioni sulla squadra, soffermandosi sulla crescita del gruppo e sulle individualità che possono fare la differenza.

Per il cileno, il derby di questa sera a San Siro contro il Milan rappresenta molto più di una semplice partita. Lo dimostrano anche i ricordi della sua esperienza a Milano, a partire dal primo gol contro il Milan nel 1997, realizzato con un colpo di testa su calcio d'angolo di Youri Djorkaeff. Indimenticabile per lui anche la rete del 2000 su assist di Alvaro Recoba, accompagnata da una scommessa tra i due compagni: chi avesse segnato sarebbe salito sulle spalle dell'altro.

Zamorano considera la stracittadina una sfida nella quale il sentimento supera qualsiasi pronostico. E, nonostante il periodo senza vittorie nerazzurre nei derby, si mostra fiducioso in vista della nuova sfida.

Thuram è cresciuto, Pio Esposito è pronto

Uno dei passaggi più interessanti dell'intervista riguarda il reparto offensivo dell'Inter. Zamorano riconosce il peso dell'assenza di, considerato un riferimento generazionale per leadership e capacità realizzativa, ma ritiene che la squadra abbia dimostrato di poter reagire anche senza il proprio capitano.

Il giudizio più significativo è quello riservato a Marcus Thuram. Secondo l'ex centravanti, il francese ha compiuto un ulteriore salto di qualità, diventando un riferimento ancora più importante per l'attacco nerazzurro. L'assenza di Lautaro gli ha permesso di assumersi maggiori responsabilità e di guidare il reparto con personalità.

Zamorano ha inoltre promosso Pio Esposito, ritenendo arrivato il momento per il giovane attaccante di ritagliarsi uno spazio importante. Parole positive anche per Ange-Yoan Bonny, apprezzato per la capacità di mettere i compagni nelle condizioni migliori per esprimersi.

La fiducia in Chivu e il ricordo delle sfide contro Maldini

L'ex attaccante ha dedicato spazio anche al lavoro di Cristian Chivu. La crescita dell'allenatore rumeno non lo sorprende: secondo Zamorano, la sua mentalità, il modo di comunicare e il legame con i colori nerazzurri stanno contribuendo a dare una direzione precisa alla squadra.

Il cileno ha evidenziato soprattutto la ricerca di un equilibrio tra aggressività offensiva e solidità, sottolineando come l'Inter stia imparando a reagire alle difficoltà con maggiore consapevolezza. L'obiettivo, però, non può fermarsi al derby: la squadra deve puntare a un nuovo scudetto e consolidare la propria posizione in Champions League.

Non è mancato un passaggio sugli avversari rossoneri. Zamorano ha ammesso di non seguire particolarmente da vicino il Milan attuale, pur riconoscendo un maggiore entusiasmo e un'idea di gioco più chiara rispetto all'inizio della stagione.

La battuta più significativa riguarda però il passato: parlando dei giocatori rossoneri e della qualità della squadra, l'ex interista ha ricordato quanto fosse difficile affrontare Paolo Maldini. Un riconoscimento importante per una delle bandiere più rappresentative della storia milanista.

Il nuovo San Siro e il legame con il passato

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Nell'intervista c'è spazio anche per il progetto del nuovo stadio. Zamorano conserva un legame profondo con il Meazza, che considera un luogo speciale della propria carriera, ma riconosce la necessità di guardare al futuro e di dotare Milano di strutture moderne.Il suo augurio è che il nuovo impianto possa riuscire a raccogliere l'eredità del vecchio San Siro, conservandone la grandezza e il significato per il calcio milanese.

Intanto, il suo pronostico sul derby è chiaro: Zamorano si schiera dalla parte dell'Inter. Una fiducia che nasce dai progressi della squadra di Chivu e dalla convinzione che il gruppo abbia trovato la strada giusta per tornare a vincere.