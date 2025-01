Derby Inter-Milan, Lautaro Martinez: “In campionato non abbiamo fatto bene”

"Sono veramente contento perché abbiamo riportato l'Inter a giocare un'altra finale. In semifinale abbiamo fatto un'ottima gara. Domani affronteremo una squadra forte come il Milan, lo conosciamo, sappiamo il suo valore: dovremo essere bravi a gestire la gara, a mantenere le distanze, per cercare di portare la coppa a casa. Il Milan? Hanno fatto cose simili a quelle che facevano con Fonseca. Noi continueremo a guardare cosa fanno per limitare ciò che fanno bene. Dovremo essere concentrati, in campionato non abbiamo fatto bene, non eravamo noi. Tutte queste cose rimangono secondarie: sappiamo come si giocano e come si vivono le finali, dovremo essere tranquilli e con la testa fredda. I derby sono partite diverse? Sicuramente sì, ma anche se fosse la prima o la seconda: dobbiamo giocare con voglia di vincere, alla fine è quello che conta. Nello spogliatoio è importante essere uniti. Nel 2025 speriamo che l'Inter vinca. Sicuramente quando il gol non arriva si agitano tutti, non io. Alla fine sono tranquillo, l'Inter. Abbiamo l'opportunità. Cosa cambierebbe giocare con qualcun altro al posto di Thuram? Sono contento di avere compagni, sono tre giocatori fortissimi che ci danno una grande mano, in allenamento ci fanno alzare il livello".