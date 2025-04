Il giornalista Peppe Di Stefano ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport', direttamente da Milanello, annunciando una novità di formazione in vista del derby Inter-Milan, valevole per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2024/2025 e in programma alle ore 21:00 di domani, mercoledì 22 aprile. Il corrispondente ha infatti spiegato come in attacco dovrebbe giocare Tammy Abraham davanti a Christian Pulisic e Rafael Leao in quello che dovrebbe essere un 3-4-2-1. Infine ha parlato del calciomercato estivo, che partirà dalla dirigenza, per poi passare al nuovo allenatore e infine ai giocatori. Ecco, dunque, le sue parole in merito.