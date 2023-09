Sacchi smonta il Milan: “Squadra presuntuosa, confusa, superficiale”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha commentato il derby perso per 5-1 dai rossoneri di Stefano Pioli a 'La Gazzetta dello Sport'

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha commentato l'esito del derby di Milano perso per 5-1 dai rossoneri di Stefano Pioli sabato scorso a 'San Siro'. Ecco, dunque, l'opinione di Sacchi sulla stracittadina meneghina a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.