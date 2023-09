Derby, Amoruso: “Due squadre che hanno cambiato tanto e bene”

Amoruso, ex calciatore di diverse squadre di Serie A, ha parlato del Derby che sta per arrivare. Ecco il suo commento a riguardo.

Si avvicina sempre di più il Derby, partita che da sempre è tra le più importanti dell'anno, e Nicola Amoruso, ex giocatore di Serie A, ma che mai ha giocato col Milan o con i nerazzurri, ha espresso la propria opinione sulle due squadre. Ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio e ha fatto i complimenti a entrambe, senza sbilanciarsi su quale potrebbe essere il risultato finale della stracittadina: "Devo dire che è una bella lotta. Sono due squadre che mi piacciono molto, che hanno cambiato tanto, ma in maniera intelligente. Con l'addio di Maldini e Massara si pensava a un Milan in difficoltà; invece, il club ha lavorato davvero bene. L'Inter, invece sembra essere partita molto bene e con le idee chiare".